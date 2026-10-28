Türkiye Voleybol Federasyonu’na bağlı en üst klasman kadınlar ligi olan Sultanlar Ligi, Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı ve tüm alt yaş grubu milli takımları için yeni sponsorluk anlaşması imzalandı… Vodafone ile imzalanan 3 yıllık anlaşmaya Filenin Sultanları da katıldı.

Sponsorluk anlaşması, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar’ın sözcülüğünde ve milli oyuncuların katılımıyla Esma Sultan Yalısı’nda düzenlenen toplantıda duyuruldu. Kulüp başkanları ve yöneticilerinin de hazır bulunduğu gecede Vodafone Sultanlar Ligi’nin yeni sezonu ve Filenin Sultanları’nın bu yaz kazandığı 3 şampiyonluk da kutlandı.

Üstündağ: Türk voleybolu için hayırlı olmasını diliyorum

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, şunları söyledi: “Türk voleybolunun bugün dünyada ve Avrupa’da geldiği nokta, geçmişten bugüne kat ettiği mesafe ve bundan sonraki hedefleri, bu yolculuğun ne kadar güçlü ve sürdürülebilir bir iş birliğiyle yürütüldüğünü gösteriyor. Bu iş birliğinin Türk sporu ve Türk voleybolu için hayırlı olmasını diliyorum. Bize verilen bu desteğin ve gösterilen güvenin karşılığını en iyi şekilde vermeye çalışıyoruz. Bunu da hep birlikte başaracağımıza inanıyorum.”