Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışında geride kalmasının ardından camiada yüksek sesle kongre söylemleri devam ederken takımın efsanelerinden Volkan Demirel'den de önemli bir çıkış geldi.

Youtube'da Asist Analiz programında değerlendirmelerde bulunan Demirel, sarı lacivertlilerdeki bazı Türk oyuncuların oynamadığını ve isyana katılmadığını aktardı.

Demirel Fenerbahçe'de yaşanan durum ile alakalı şu değerlendirmeyi yaptı;

"Ben; Nani, Valbuena, Colin Kazım ile tartıştım. Ama niye tartıştım? Eğer sen hep böyle oynarsan ben senin boğazına sarılırım hissini verdim. Bunları yapacak oyuncular Türk oyuncular. Türk oyuncu oynamadığı halde ne yapacak?"

'GALATASARAY'IN YÜZDE 40'I TÜRK'

"Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Abdülkerim Bardakcı ve Eren Elmalı. 4 Türk oyuncu oynuyor. Takımın yüzde 40'ı. Yerli oyuncular olmadan şampiyon olamazsın. Fenerbahçe'den farkları bu, Fenerbahçe'de bu yok. Sezon başında Ismail Jakobs ve Eren Elmalı'nda belki yine Jakobs'u seçersin ama Eren Elmalı yürümeye başladı ve formayı giymeye devam ediyor. Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat iyi giderken momentumu yakalamışken Livakovic'in kaleye geçmesi yanlış."

'SONRAKİ AŞAMASI MOURINHO'

"Protestolar olacak illa ki. 11 senelik bir beklenti var. Galatasaray, 3. şampiyonluğa gidiyor. Bunların bir karşılığı olacak. Şu an insanlar yönetime tepki veriyor ama bence hocaya da verilmesi gerekiyor. Bunun bir sonraki aşaması Mourinho."

"Mourinho'ya 'Kendi istifa etsin' diye ilk ben söyledim. Kulüp göndermesin, tazminatı vardır, kulübe zarar vermesin' dedim. Yine söylüyorum. O zaman Mourinho, 'Yapamıyorum' deyip gidecekti."

'GALATASARAY, TAKIMI BOZMAZ'

"Galatasaray'da Osimhen gibi bir adam var, her yere yetişmeye çalışıyor. Bence Galatasaray, takımı bozmaz. Bir tek Osimhen soru işareti olabilir. Muslera'nın ülkesine gideceği söylentileri var. Belki bir tane kaleci, bir stoper alabilirler."

'OSIMHEN'DEN SONRA YUNUS AKGÜN'

"Yunus Akgün çok etkili oynuyor. Galatasaray'ın bence Osimhen'den sonra gelecek ikinci ismi Yunus Akgün'dür. Barış Alper Yılmaz, çok kuvvetli bir oyuncu."