Fenerbahçe'de seçim gündemi devam ederken eski efsanelerden de açıklamalar gelmeye devam ediyor. Sarı lacivertlilerde teknik direktör konusu da belirsizliğini korurken Kanarya'nın eski kaptanı Volkan Demirel'den çarpıcı ifadeler geldi. Asist Analiz Youtube kanalında konuşan Volkan Demirel, ne Aziz Yıldırım ne de Ali Koç ile hiçbir konuşmasının olmadığını ancak aranırsa göreve hazır olduğunu ifade etti.

İşte Volkan Demirel'in çok konuşulacak sözleri:

'BENİ ARARLARSA KONUŞURUM'

"Aziz Yıldırım'ı iyi tanıyorum ve çok seviyorum. Benim babam gibidir. Başkan adayı olur mu olmaz mı bilmiyorum. Herkes zannediyor ki; Aziz Başkan'la da konuşuyorum. Vallahi onunla da konuşmuyorum. Ali Koç'la da konuşmuyorum. Beni aramak isterlerse ben konuşurum. Beni ararlarsa ben konuşuyorum. Ben şimdi gitmişim Dubai'ye 'Başkanım yanına geleyim, maçı birlikte izleyelim' demem bunu. Neden diyeyim?''

'VALLAHİ BİLLAHİ DEMEM'

''Veya Aziz Yıldırım seçime hazırlanıyor ya da hazırlanmıyor her neyse... Arayıp, 'Başkan ne düşünüyorsun, benim yapabileceğim bir şey var mı?' demem. Vallahi billahi demem. Beni ararlarsa bana ihtiyaç varsa kafa göz girerim ama doğru yere.''

'ÇALIŞIYORUM, HAZIRLANIYORUM'

''Benim hedefim var. Teknik direktörlük. Doğru zaman ne zamansa onu bekleyeceğim. Çalışıyorum, hazırlanıyorum. İnşallah da nasip. Ben sustukça, beni duyan insanları görüyorum. Konuştukça da bana inanan insanları.''