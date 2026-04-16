Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Gençlerbirliği, şampiyonluk yarışını 2 puan farkla zirvede götüren Galatasaray'ı konuk edecek. Karşılaşma öncesinde Başkent ekibinde Henry Onyekuru'nun kadro dışı bırakıldığı iddiaları ise gündeme bomba gibi düşmüş ancak teknik direktör Volkan Demirel'den henüz bir açıklama gelmemişti.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, türlü yorumlara neden olan konu ile ilgili ilk kez konuştu. Takımının idmanında basın mensuplarını yanıtlayan Demirel, şunları söyledi:

"Profesyonel bir futbolcuyu bu şekilde kadro dışı bırakamazsınız. Onyekuru'nun performansından memnun değiliz. İnisiyatif benimle alakalı. Oynatırım veya oynatmam... Farklı şekilde lanse edilmesi kulübümüze ve takımımıza zarar verir.

Onyekuru bizim oyuncumuz. Bir sene daha sözleşmesi var. Oynattığım maçta iyi performans aldım ve Başakşehir maçında sahaya sürdüm. O maçta istediğim gibi performans alamadım, sonraki raporlamamda başka bir şey düşündüğümü söyledim ama iş başka yere gitti. İstediğimiz performansa gelirse ben onu başımda taşırım. Bizim futbolcumuz ve sözleşmesi var. Tüm inisiyatif bana ait..."

Daha önce Süper Lig'de Galatasaray ve Adana Demirspor formaları da giyen Onyekuru, yaklaşık 1 milyon euroluk maaşı ile Ankara ekibinin en çok kazanan futbolcusu konumunda. Öte yandan Nijeryalı kanat oyuncusu, bu sezon Gençlerbirliği adına çıkıp 433 dakika sahada kaldığı 19 maçta herhangi bir skor katkısı veremedi.