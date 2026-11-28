Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK, sahasında Amed Sportif Faaliyetler'e 2-1 mağlup oldu. Üst üste 8. yenilgisini alan Gaziantep ekibi 8 puanda kalırken Amed Sportif Faaliyetler puanını 26'ya yükseltti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gaziantep FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, mağlubiyet nedeniyle üzgün olduklarını söyledi. İlk yarıdaki oyundan memnun olduğunu belirten Demirel, "İlk yarıda oynadığımız oyun çok iyiydi. 3-4 tane net pozisyonumuz vardı ancak değerlendiremedik. Basit goller yedik. Bu goller oynadığımız oyuna yakışmadı. Bu şekilde goller olmasaydı skor farklı olurdu. Net pozisyonlarımız da vardı. Pozisyona giren ancak golü bulamayan bir takımımız var." dedi.

Gençlerbirliği karşılaşmasında da bu maçta da oyun ve pozisyon üretme açısından iyi olduklarını savunan Demirel, fırsatları gole çeviremediklerini vurguladı. Demirel, "Top bizde, pas oranı bizde, pozisyona girme bizde ama skor üretemiyoruz. Bunu bir şekilde kıracağız diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Taraftarlara teşekkür eden Demirel, ligin üçte birlik bölümünün geride kaldığını, kalan üçte ikilik bölümde ve kupada ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Demirel, "Ligde ve kupada elimizden geleni yapacağız. Umut her zaman var. Elimizden geleni yapacağız. Taraftarlarımız da galibiyet istiyor. En kısa sürede galibiyet alarak toparlanmak istiyoruz. Maçlarda çok pozisyona giriyoruz aslında ama değerlendiremeyen bir takımımız var. Bunlar gol olsa takım üzerindeki kırılganlık atılacak." diye konuştu.