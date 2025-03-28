Volkan Demirel geçen yıl kalp krizi sonucu hayatını kaybeden babası Ali Naci Demirel'e şu sözlerle veda etmişti:

"Sabah kalktım, seni arayamayacağım. Hayatımda ilk defa kaybettiğimi anladım. Sen gözlerini yummadan önceki akşam ne kadar iyi, ne kadar da mutlusun... Benim elim ayağım, öğreten, yol gösteren, arkadaşımdın, ağabeyim, kardeşim, dostumdun. Arkamda duran, her zaman yanımda yürüyendin. Babam sen bana hiç 'hayır' demedin. Yeri geldi mi kolunun altına girdiğim, yeri geldiğinde beni sırtlayandın. Neden bıraktın kendini, gittin babam daha yaşayacaklarımız varken… " diyen Demirel, "Bu kadar erken, hazırlıksız çaresiz bıraktın beni? Bana veda etmişsin aslında bizi mutlu ettiğin son akşamında…"

"HER ANIMIZDA SEN VARSIN"

Eski futbolcu bugün babasının doğum gününü Instagram'da paylaştığı duygusal bir mesajla kutladı.

Demirel paylaşımına "Babam benim, doğum günün kutlu olsun... Yanımızda olamasan da bize yaşattıkların ve öğrettiklerinle her anımızda sen varsın" notunu düştü.