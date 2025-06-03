Dünya Etnospor Birliği Başkanı ve Okçuluk Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan geçtiğimiz günlerde ünlülerle bir araya geldi.

Fenerbahçe efsanesi Volkan Demirel'in de o buluşmada yer alması dikkat çekmiş, paylaşılan fotoğraf sosyal medyada gündem olmuştu. Demirel'in Bilal Erdoğan ile aynı karede yer alması sosyal medyada bir takım tartışmalar yaratırken konuyla ilgili ünlü isimden açıklama geldi.

'BENİM SAĞIM SOLUM YOK'

Volkan Demirel Bilal Erdoğan buluşması için Asist Analiz'de şu açıklamada bulundu:

"Benim siyasetim yok. Ben davet edildiğim yere de icabet ederim. Mekanın sahibi benim çok eskiden tanıdığım bir kardeşim, 'abi gelir misin?' dedi 'gelirim' dedim. Yarın bir gün başka bir yere davet ederler oraya da giderim. Kimse beni bir tarafa çekmeye çalışmasın, benim tarafım yok. Ben tamamen bir Türk evladıyım, herkesle de fotoğraf veririm bu beni rahatsız etmez sizi de etmesin. Fenerbahçe ortamında da bir tarafım yok, ben Fenerbahçeliyim. Aziz Başkan benim babam, Ali Koç benim abim. Benim siyasette sağım solum yok, ben Türk evladıyım. Benim siyasetim futbol."