Gaziantep FK'nin yeni teknik direktörü Volkan Demirel'in transfer hedefinde Fenerbahçe'nin Sırp sağ beki Ognjen Mimovic var.

Takvim'in haberine göre Demirel, ocak ayındaki ara transfer döneminde kadrosunda görmek istediği 22 yaşındaki futbolcunun durumunu öğrenmek için Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ile iletişime geçti.

İki teknik adamın görüşmesinde Mimovic'in geleceğinin ele alındığı öne sürüldü. Gaziantep FK yönetiminin de teknik heyetin talebi doğrultusunda Fenerbahçe ile görüşmeye hazırlandığı ve transfer şartlarını araştırdığı belirtildi.

SEZON SONUNA KADAR KİRALAMA SEÇENEĞİ

Habere göre Gaziantep FK, Sırp sağ beki sezon sonuna kadar kiralamak istiyor. Fenerbahçe'nin ise uygun şartların oluşması halinde oyuncunun ayrılığına sıcak bakabileceği iddia edildi. Kiralamanın yanı sıra bonservisli ayrılık ihtimalinin de gündemde olduğu aktarıldı.

Ocak ayında stoper, orta saha ve sol kanat bölgelerini güçlendirmeyi hedefleyen sarı-lacivertliler, kadrodan ayrılabilecek oyuncuların durumunu da değerlendiriyor. Kulübün U23 kontenjanında yer açma hedefinin de bu planlamada etkili olduğu belirtildi.

Fenerbahçe'nin Ocak 2025'te Kızılyıldız'dan transfer ettiği Mimovic, sarı-lacivertli formayla henüz resmi karşılaşmada görev alamadı.