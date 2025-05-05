Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'a 1-0 yenilerek lider Galatasaray'ın 8 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de Jose Mourinho'ya yönelik eleştirilere Volkan Demirel de eklendi.

Portekizli çalıştırıcıyı sert bir dille eleştiren Volkan Demirel, Asist Analiz'e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Mourinho, Fenerbahçe'nin bugün birinci sorunudur. Dün mesela çok yoruldum diyor, ne gördün de yoruldun? İstediğin her oyuncu alınmış, imkanlar verilmiş, neyde zorlanıyorsun? Mourinho'nun büyük bir tazminatı olduğunu biliyoruz, bu parayı Fenerbahçe kulübüne ödettirmeyin. Fenerbahçe taraftarının istifa ettirmesi lazım. Mourinho da Mourinho'ysa git arkadaşım.

Tamam yönetimi eleştirelim istifa diyelim ama onun öncesinde Mourinho istifa demek lazım. Fenerbahçe taraftarının Mourinho'yu istifa ettirmesi lazım. Diyelim ki yönetim gitti ya da kaldı, Fenerbahçe taraftarı seneye Mourinho ile devam etmeye razı mı? Bence değil kimse. Önce bu işi çözmek lazım..."