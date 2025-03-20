Süper Lig’de Samsunspor ile berabere kalan ve şampiyonluk yarışında ağır yara alan sarı lacivertlilerde gözler derbi maça odaklandı. Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Volkan Demirel de Jose Mourinho'nun geleceğinin Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile oynanacak derbiye bağlı olduğunu söyledi.

‘FENERBAHÇE DERBİYİ BEKLİYOR’

Volkan Demirel’in Mourinho hakkındaki açıklamaları şu şekilde: "Ali Koç, Jose Mourinho ile yola devam etme kararı almıştı. Bence Fenerbahçe, bu maçı bekliyor. Kimse bir kaç hafta önce 0-0 biten maçla bu eşleşmeyi karşılaştırmasın bu maç başka bir maç. Burada saha avantajın var seyirci avantajı var ve tur atlayacaksın. Fenerbahçe-Galatasaray derbisi Mourinho'nun geleceğini belirleyecek. Geçen sene Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray'ı yendi ama Galatasaray şampiyon olduğu için o galibiyetin tadı tuzu olmamıştı. Eğer Fenerbahçe Galatasaray'a elenirse Mourinho ile gelecek sezon devam edilmez. Yeni teknik direktör yerli mi olur yabancı mı olur bilmiyorum ama eğer Fenerbahçe kupada Galatasaray'ı geçemezse Mourinho tartısı eksiye düşer"