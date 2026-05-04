Gençlerbirliği, teknik direktör Volkan Demirel ile yollarını ayırdığını resmen duyurdu. Yapılan açıklama şu şekilde: “Yönetim Kurulu kararımız ve kendisiyle yapılan görüşmeler neticesinde Teknik Direktörümüz Volkan Demirel’le yollarımız ayrılmıştır.

Sayın Demirel ve teknik ekibine, görev süreleri boyunca kulübümüze sağladıkları katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.”

59 gün kaldı

Volkan Demirel, Gençlerbirliği'ndeki ikinci döneminde 6 Mart 2026'da göreve başlamış ve yalnızca 59 gün takımın başında kalmıştı. Bu süreçte kırmızı-siyahlılar, 9 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyet alırken; maç başına 0.78 puan ortalaması yakaladı.