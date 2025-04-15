Teknik direktör Volkan Demirel, katıldığı bir programda Fenerbahçe'nin gündemini değerlendirdi.

Asist Analiz kanalında konuşan Demirel, Fenerbahçe'nin gündeminde yer aldığı iddia edilen Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Demirel'in açıklamaları şu şekilde:

"Livakovic ve İrfan birbirleriyle yarışabilecek iki tane kaleci ama Livakovic giderse bir tane daha kadroya katmak lazım. Yerli kaleci olursa, Uğurcan Çakır'ın ismi anılıyor, sezon sonunda Fenerbahçe ve Galatasaray için. Fenerbahçe, Uğurcan Çakır hamlesi yapmalı mı sizce?"

'HEM YAŞ HEM KONUM İTİBARİYLE YILIN TRANSFERİ...'

''Uğurcan Çakır, Fenerbahçe'ye gelirse çok başarılı bir transfer olur. Uğurcan'ın kaleci meziyetleri çok fazla. Geriden oyun kurulumlarında, gollerin başlangıcında Uğurcan'ın uzun mesafeleri topları var. Hem yaş hem konum itibariyle Uğurcan Fenerbahçe'ye transfer olursa yılın transfer olur.''