Volkan Demirel, Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü yapma arzusunu “Evet istiyorum, arzuluyorum ama bunun zamanı var” sözleriyle dile getirdi. Demirel, bu hedefinin İsmail Kartal'ın yerine hemen göreve gelme talebi olarak yorumlanmasına karşı çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe'nin Galatasaray'a 2-1 mağlup olduğu derbiyi Kısa Paslar kanalında değerlendiren Demirel, Kartal'ın maç öncesi açıklamalarını ve karşılaşmadaki tercihlerini de eleştirdi.

''BEN DEMİYORUM Kİ YARIN GELEYİM''

Daha önceki açıklamalarının farklı aktarıldığını söyleyen Demirel, Roma maçının ardından İsmail Kartal'ın yerine geçmek istediği yönünde yorumlar yapıldığını hatırlattı. Böyle bir talepte bulunmadığını belirterek şunları söyledi:

“Evet istiyorum, arzuluyorum ama bunun zamanı var. Ben demiyorum ki yarın geleyim veya Roma maçından sonra ben demedim ki ben geleyim diye. Öyle bir şey yok.”

Fenerbahçe'ye bağlılığını da vurgulayan Demirel, “İsteseydim içeride olurdum diye bir şey yok. Ben zaten Fenerbahçeliyim. İsteseler de istemeseler de ben zaten oradayım yani. Ruhumla oradayım, bedenimle oradayım, içimdeki heyecanla oradayım, gururla oradayım” dedi.

Kulüpte 18 yıl bulunduğunu ve antrenörlük de yaptığını hatırlatan Demirel, teknik direktörlük kariyerini bu hedef doğrultusunda sürdürdüğünü anlattı. Geleceğe ilişkin arzusunu ise “Herkesin bir hedefi var, benim de bir hedefim var. İnşallah bir gün de o nasip olacak” sözleriyle ifade etti.

KARTAL'IN BERABERLİK AÇIKLAMASINA ELEŞTİRİ

Fenerbahçe'nin derbiye daha cesur başlaması gerektiğini savunan Demirel, İsmail Kartal'ın maç öncesinde beraberliğe ilişkin açıklamasını doğru bulmadığını söyledi.

Demirel, “Fenerbahçe takımının hocası hani kazanamıyorsak da beraberlikle ayrılalım dememesi lazım ki Galatasaray maçında” ifadelerini kullandı. Sarı-lacivertli takımın ilk yarıda yeterince etkili olamadığını, oyuncu değişikliklerinin ardından oyuna ortak olmaya başladığını belirtti.

Kartal'a yönelik eleştirilerinin kişisel olmadığını vurgulayan Demirel, “Çok da seviyorum kendisini, eleştirmek de istemiyorum ama buraya da çıkıyorsak bazı şeyleri söylemek zorundayız” dedi.