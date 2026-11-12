Süper Lig ekibi Gaziantep FK'nın teknik direktör arayışında Volkan Demirel ismi öne çıktı. Kırmızı-siyahlı yönetim, takımın başına getirmek istediği Demirel ile görüştü ve taraflar anlaşmaya yaklaştı.

Görüşmeler için Gaziantep'e davet edilen teknik adamla anlaşma sağlanması halinde kısa süre içerisinde imzaların atılabileceği belirtildi.

FATİH TEKKE İHTİMALİ DÜŞÜK GÖRÜLÜYOR

Gaziantep FK yönetiminin, gündemindeki bir diğer isim olan Fatih Tekke ile anlaşma ihtimalini düşük gördüğü aktarıldı. Bu gelişmenin ardından Volkan Demirel ile yürütülen temasların hız kazandığı ifade edildi.

SON OLARAK GENÇLERBİRLİĞİ'Nİ ÇALIŞTIRDI

Futbolculuk kariyerinin ardından Fenerbahçe'de antrenör olarak görev yapan Volkan Demirel, ilk teknik direktörlük deneyimini Aralık 2021'de Fatih Karagümrük'te yaşadı.

Eylül 2022'de Hatayspor'un başına geçen Demirel, Mayıs 2024'e kadar bu görevini sürdürdü. 2024-2025 sezonunda Bodrum FK'yi çalıştıran teknik adamın son durağı Gençlerbirliği oldu.

Başkent ekibinde 2025-2026 sezonunda iki ayrı dönemde görev alan Demirel'in son sözleşmesi Mayıs 2026'da sona erdi.