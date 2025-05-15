Süper Lig ekibi Bodrum FK'da görev yapan teknik direktör Volkan Demirel'le ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
Trendyol 1. Lig'de şampiyon olarak 16 yıl sonra Süper Lig'e yükselen Kocaelispor'un Volkan Demirel ile görüştüğü ileri sürüldü.
İsmet Taşdemir ile yollarını ayırdıktan sonra hoca arayışına başlayan Kocaelispor, yerli ve yabancı adaylarla temaslarını sürdürüyor.
iZMİT'TE GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ
Demokrat Kocaeli'nin haberine göre; dün İzmit’e gelen teknik direktör adaylarından Volkan Demirel ile bir görüşme gerçekleştirildi. Karşılıklı olarak şartlar masaya yatırıldı ve anlaşma zemini arandı.