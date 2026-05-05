Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği’nde teknik direktör Volkan Demir ile bu sezon ikinci kez yollar ayrıldı. Kırmızı-siyahlı kulüp, Volkan Demirel ile yollarını ayırmasının ardından vakit kaybetmeden yeni çalıştırıcısını buldu.

Gençlerbirliği’nin yeni hocası tekrardan Metin Diyadin olacak. Metin Diyadin bir sezon içerisinde ikinci defa takımın başına geçecek. Ankara ekibi, Metin Diyadin ile büyük ölçüde anlaşma sağlarken ve resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

Daha önce de Gençlerbirliği’nde görev yapan tecrübeli teknik adamın, takımı ve yapıyı yakından tanıması nedeniyle tercih edildiği belirtildi. Bu sezon Gençlerbirliği’nin başında 9 maça çıkan Metin Diyadin, 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.