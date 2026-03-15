Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, Başkent'te Gençlerbirliği'ni Olaitan ve Orkun'un golleriyle 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın henüz 18. dakikasında Kırmızı-Siyahlılarda Sekou Koita, Djalo'ya yaptığı faulün ardından gelen VAR incelemesiyle kırmızı kart gördü.

Maçın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, kırmızı kart kararını eleştirdi ve mücadeleyi şöyle yorumladı:

"Normal şartlarda maç farklı yerlere gidebilirdi. Kırmızı kart pozisyonunu hakeme saha içinde de söyledik, sitemlerimiz oldu ama kamuoyuna bırakmak istiyorum. Bence kırmızı kart ağır bir kırmızı kart.

Teslim olmadık, güzel mücadele ettik. Beşiktaş'ı iyi karşıladık. 45 dakika inanılmaz oynadı çocuklar ama güç düştükçe pozisyon vermeye başladık. Orkun'un golü de çok ekstra bir vuruşla geldi. Ona rağmen Samet ve Henry'yle pozisyonlar da bulduk. Beşiktaş gibi büyük camiaya karşı 11'e 10 oynamak her zaman zordur.

Bence kırmızı kart ağır gibi geliyor. Pozisyonu izleyemedim ama saha içinden öyle düşünüyorum."