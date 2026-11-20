Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak.
Ankara Eryaman Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Ligde geride kalan 11 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan Gaziantep FK, topladığı 8 puanla 16. sırada bulunuyor.
Gaziantep FK'nin hafta başında anlaştığı teknik direktör Volkan Demirel, daha önceki cezası nedeniyle Gaziantep temsilcisindeki ilk maçında kulübede olamayacak.
Ligdeki son 6 maçını kaybeden Gaziantep ekibinde sakatlıkları bulunan Kacper Tobiasz ve Fuat Bavuk'un karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.
SÜPER LİG'DE 7. RANDEVU
Gaziantep FK ile Gençlerbirliği, Süper Lig'de 7. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında ligde daha önce oynanan 6 karşılaşmanın 3'ünü Gaziantep FK, 2'sini Gençlerbirliği kazanırken, bir mücadele beraberlikle sonuçlandı.
Söz konusu maçlarda Gaziantep temsilcisi 10, başkent ekibi ise 7 gol kaydetti.
Geçen sezon Gaziantep'te oynanan karşılaşmayı kırmızı-siyahlılar 2-1 kazanırken, Ankara'daki mücadeleden aynı skorla Gençlerbirliği galip ayrılmıştı.