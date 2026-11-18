Gaziantep FK'de yeni görevine başlayan Volkan Demirel, Hatayspor dönemine ilişkin eleştirilere yanıt verdi. Kulüp tesislerinde antrenman öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Demirel, "Ben olmasam Hatayspor ligde olamazdı zaten." dedi.

Hatay'da yaşadığı zorlu sürecin, bölge insanının hislerini anlamasını sağladığını belirten Demirel, bunun Gaziantep'e gelme nedenlerinden biri olduğunu söyledi. Demirel, Hatayspor'la ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Ben elimde hiçbir şey yokken Hatayspor'u lige çıkardım. Gerçekten herkes diyor ki 'Volkan hoca Hatay'ı düşürdü.' Ama ben Hatayspor'u düşürmedim. Ben Hatayspor'u aslında lige davet ettim. Ben olmasam Hatayspor ligde olamazdı zaten."

GAZİANTEP'E TRİBÜN ÇAĞRISI

Yeni görevinden dolayı heyecanlı olduğunu ve Gaziantep'i yakından tanıdığını ifade eden Demirel, şehrin futbola ilgisini ve takımına bağlılığını bildiğini söyledi. Taraftar desteğinin önemini vurgulayan Demirel, "O yüzden iç sahada oynayacağımız ilk maçta gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine kadar herkesi tribünlerde görmek istiyorum." diye konuştu.