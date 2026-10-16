CHP’deki mutlak butlan yönetimi tarafından partisinin Eskişehir İl Başkanlığına atanan Volkan Enver Kılıç, Halk TV’ye yönelik operasyonu savundu.

Yerel televizyon kanalı Kanal 26’da katıldığı programda konuşan Kılıç, kanala yönelik polis operasyonuna, yayının durdurulmasına ve kayyım atanmasına destek verdi.

Kılıç, genel başkanın operasyondan haberdar olmasının mümkün olmadığını öne sürerek, “Sayın Genel Başkan'ın böyle bir operasyondan bilgisi olması mümkün değil” dedi.

Halk TV’nin dış güçlerin elinde olduğunu ve taraflı yayın yaptığını iddia eden Kılıç, şu ifadeleri kullandı:

“Bir şirketin vatanından yönetilmesi gerekiyor. Bizim konuştuğumuz kişiler burada değil. Halk TV'de taraflı ve yandaş yayın yapılıyor. Birileri tarafından yönetildiği için ben bu operasyonu doğru buluyorum.”