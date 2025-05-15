Ezeli rakibi Galatasaray’ın gerisinde kalıp şampiyonluk hasreti çeken Fenerbahçe, kaleci konusunda da istikrarı yakalayamadı.

Başkan Aziz Yıldırım döneminde kaleyi başarıyla savunan Volkan Demirel sonrası 1 numara çöktü. Ali Koç’un göreve gelmesiyle Demirel, ikinci kaleci konumuna düştü ve çöküş başladı. Son 7 sezonda Harun Tekin, Berke Özer, Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat ve Livakovic olmak üzere 5 kaleci transferi yapıldı ve bu mevki için kulübün kasasından yaklaşık 15.5 milyon Euro çıktı.

Altay Bayındır, Manchester United’a transfer olsa da performansıyla sürekli eleştirildi. Son olarak Hırvatistan Milli Takımı’yla dünyanın en iyi kalecileri arasına giren Livakovic transfer edildi ama sonuç yine hüsran!