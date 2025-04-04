Volkan Konak, Ramazan Bayramı'nın ilk günü, (30 Mart'ı, 31 Mart'a bağlayan gece) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin İskele kentindeki bir oteldeki konseri sırasında sahnede kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti.

Volkan Konak önce İstanbul'da, ardında da Trabzon'da kılınan cenaze namazı sonrasına memleketi Maçka'da defnedildi.

Volkan Konak'ın defnedilmesinden sonra kalp krizine geç müdahale edildiği, ambulansın da geç geldiği yönünde yorumlar yapıldı, tartışma yaşandı. İlk müdahale anlarına dair görüntüler ortaya çıktı.

Ambulansın, otele geç geldiği yönündeki yorumlara Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı şu açıklamayla cevap verdi; "Saat 23.29’da ise 112 Komuta Kontrol Merkezi’ne çağrı yapılmış, çağrının hemen ardından Yeni İskele‘den hareket eden ambulans ve dahiliye uzmanı eşliğinde sağlık ekibimiz, saat 23.37’de, yani tam 8 dakika içinde olay yerine ulaşmıştır. Uluslararası acil tıbbi müdahale standartlarına göre değerlendirildiğinde ambulansın ulaşım süresi ideal bir süredir. Ekiplerimiz zamanında müdahale ederek, gerekli tüm tıbbi işlemleri tedavi protokollerine uygun olarak gerçekleştirmiştir."