Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sahne aldığı sırada fenalaşarak hayatını kaybeden sanatçı Volkan Konak hakkında yaptığı hakaret içerikli paylaşımıyla tepki toplayan Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu, bu kez de gazeteciler Mustafa Mert Bildircin ve Sefa Uyar'ın "İktidarın Kılıcı ve Kalkanı: Erbaş’ın Diyaneti" adlı kitabı hedef aldı.

ERBAŞ'A MESAJ: 'DÜŞMANIMIZ AYNI'

Mehmetalioğlu, sosyal medya hesabından kitabın kapak fotoğrafını paylaşarak, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a seslendi.

Müftü, "Dün bana, bugün Ali Erbaşa'a. Düşmanımız aynı. Hedefleri aynı. Ama biz, cephede birbirimize çelme takmakla meşgulüz" diyerek Erbaş'a mesaj gönderdi.

NE OLMUŞTU?

Volkan Konak'ın vefatının ardından Mehmetalioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sahnede gebermiş. Şimdi bize soracaklar; nasıl bilirdiniz? Cevabımız bu. Böyle bilirdik. Bizim için içen bizim için yanar da elbet" ifadelerini kullanmıştı. Bu paylaşım, kamuoyunda büyük tepki çekmişti.

Tepkilerin artması üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı, Mehmetalioğlu hakkında idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Açıklamada, İstanbul Çatalca İlçe Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu’nun bazı sosyal medya paylaşımlarına ilişkin iddialar üzerine gerekli incelemenin başlatıldığı belirtildi.

Ayrıca, Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili resen soruşturma başlattı.

Soruşturmanın Başsavcı Yunus Tunç tarafından yürütüldüğü ve müftünün cep telefonuna el konulduğu kamuoyuna yansıdı.