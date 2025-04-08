Volkan Konak, 30 Mart'ta sahne aldığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) İskele kentindeki bir otelde konser sırasında aniden rahatsızlandı. Sahnede kalp masajı yapılan sanatçı, Gazi Mağusa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. 00.17'de hayatını kaybetmiş olarak hastaneye giriş yaptığı belirtilen Konak'a, uzman doktorlardan oluşan bir ekip tarafından 25 dakika süreyle ileri yaşam desteği uygulandı. Ancak tüm müdahalelere rağmen yanıt alınamayınca saat 00.42'de sanatçının hayatını kaybettiği açıklandı. Volkan Konak'ın ölümhaberi tüm Türkiye'yi üzüntüye boğdu.

Vefatının ardından Konak'ın ailesi, kendilerine verilen destek için bir teşekkür mesajı yayımladı. Volkan Konak'ın Instagram hesabından eşi Selma ile çocukları Şimal, Volkan ve Derin Konak adına yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Bu zor günümüzde yanımızda olan, acımızı paylaşan, arayıp soran, mesaj atan herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Güzel kalbinizle bizlere güç verdiniz. Hepimizin başı sağ olsun. O, her şiirde, her şarkıda, her esen rüzgarda, her yağan yağmurda, her açan güneşte bizimle... Selma - Şimal - Volkan - Derin Konak"

"BİZİMKİSİ BİR AŞK HİKAYESİ DEĞİLDİ"

Cenaze töreninde ayakta durmakta güçlük çeken Volkan Konak'ın 35 yıllık eşi Selma Konak kendi hesabından da duygu dolu bir veda paylaşımında bulundu. Duygusal bir yazı kaleme alan

"Kara, kapkara bir gece... 30 Mart gecesi Türkiye 'Kuzeyin Oğlu'nu, ben ise canımı kaybettim. İçim öyle acıyor ki bunu kelimelerle anlatmam imkansız. Bizimkisi bir aşk hikâyesi değildi. Aşktı bizimkisi, gerisi hikaye. Öyle bağlıydık ki birbirimize her anımızı birlikte yaşadık, her anı birbirimize adadık. Şimdi, onsuz bir hayatı anlamaya çalışmak, kalbimdeki boşluğu hissetmek çok zor. Gözlerimde senin yüzün, kulaklarımda senin sesin. Karadeniz'in öksüz kaldığı gibi, ben de sensiz eksik kaldım. Benim şair ruhlu, şiir sözlü Volkan'ım; vuslata giden yolda böyle yaşanıyormuş ayrılıklar. Ardında hoş çakal yarım kalmış vedasız yalnızlıklar... Yeniden kavuşacağımız güne dek."