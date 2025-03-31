Volkan Konak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) bir otelde verdiği konser sırasında sahnede fenalaştı, hastaneye kaldırılan sanatçı hayatını kaybetti.

Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekimliği'nden yapılan yazılı açıklamada, dün saat 23.23 sıralarında gelen ihbarlar üzerine 112 acil sağlık ekibinin Volkan Konak'ın konser verdiği otele hızla intikal ettiği, Konak'a ilk tıbbi müdahalenin alanda bulunan doktorlar ve daha sonra 112 ekibi tarafından yapıldığı belirtildi.

SOSYAL MEDYADA AHLAKSIZ HAKARETLER

Ünlü sanatçının hayatını kaybetmesinin ardından sosyal medyada hakaret içerikli ahlaksız yorumlar yapılmaya başlandı. Özellikle kamuoyunun gündemine oturan yorumu Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu yaptı. Sosyal medyada yapılan az sayıdaki bu kötü yorumların karşısında sosyal medya sanatçıya rahmet dileyen binlerce insanın yorumlarla doldu taştı.

AİLEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Volkan Konak'ın ailesinden sosyal medyada yapılan yorumlara ilişkin açıklama yapıldı. Aile yapılan hakaret içerikli yorumlara karşı suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

"Sevgili ağabeyimiz Volkan Konak'ın vefatından sonra sosyal medya üzerinden yapılan kirli yorum, hakaret ve spekülatif haberlere karşı tüm haklarımız saklı kalmak kaydıyla, avukatlarımız tarafından suç duyurusunda bulunulacaktır.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.....

Konakoğlu Ailesi"