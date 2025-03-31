KKTC'nin İskele kentindeki bir otelde sahne alan usta sanatçı Volkan Konak konser sırasında fenalaştı.

İlk müdahalesi konseri izleyenler tarafından yapılan Konak, daha sonra çağrılan ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı...

58 yaşındaki Konak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sanatçının ani ölümü sonrası sanat, siyaset ve spor camiasından pek çok isim taziye mesajı yayınladı:

Mansur Yavaş: Yüreğimizi titreten o güçlü sesi, Karadeniz’in asi rüzgarını getiren şarkıları artık anılarda yaşayacak. Sadece bir sanatçı değil; bu toprakların sesi, yüreği, dostuydu hep. Allah’tan rahmet, tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Seni hiç unutmayacağız...

Muharrem İnce: Karadeniz’in hırçın dalgaları gibiydi, bir bahar vaktinde Kuzeyin Oğlu Volkan Konak’ı kaybettik. Mor çiçekli dal gibiydi, dağlarımızı yıktı, ciğerimizi yaktı… Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum.

Mustafa Sandal: Saygıdeğer meslektaşım, Karadeniz'in dev sesi Volkan Konak'a Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı dilerim. Çok üzgünüm. Mekanın cennet olsun Kuzeyin oğlu.

Yeşim Salkım: Çok üzgünüm çok çok rabbim ailesine ve sevenlerine sabır versin . Bir eş bir baba ve şahane bir ses bir sanatçı göçüp gitti hemde sahnede ! #volkankonak nurlarda uyu.

Zafer Algöz: Çok yazık…Üzntümüz sonsuz…Karadenizin güzel adamı#volkankonak Kıbrısta sahnede kalp krizi sonucu vefat etti…Ülkemiz için büyük kayıp…Başımız sağolsun.

Fenerbahçe: Türk müziğinin değerli isimlerinden Volkan Konak’ın vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Volkan Konak’a Allah'tan rahmet; ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

Trabzonspor: Değerli sanatçımız, Divan Üyemiz, Kuzeyin Oğlu Volkan Konak’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisi; sesiyle, şarkılarıyla ve Karadeniz’e kattığı değerle hafızalarımızda daima yaşayacaktır. Ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı diliyoruz.

Galatasaray: Türk müzik dünyasının değerli sanatçısı Volkan Konak’ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

Beşiktaş: Değerli sanatçı Volkan Konak’ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sanat dünyasına başsağlığı dileriz.