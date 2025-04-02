Öğle kuşağı programlarında her gün yayınlanan programlara katılarak yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Fatih Reşit Civelekoğlu, tepkilerin odağında. Sahnede kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden usta sanatçı Volkan Konak'ın ardından taziye mesajları paylaşılırken Civelekoğlu skandal sözleriyle gündeme geldi.
Civelekoğlu, Volkan Konak'ın ölümüne dair Fatih Reşit Civelekoğlu "İyi bilmezdik" dedi. Uzman psikolog "Bunlar günahı açıktan açığa işleyen kişilerdir. Bunlar babacan tavırlı olurlar, mahallenin gençliğini kerhaneye götürürler zina ettirirler, alkolle alıştırırlar" ifadeleriyle şoke etti.
SKANDAL SÖZLER SONRASI KANALDAN KOVULDU
Fatih Reşit Civelekoğlu kısa süre sonra yaptığı paylaşımda TV yönetiminin talebi üzerine bundan sonra Beyaz TV ekranlarında olmayacağını duyurdu.