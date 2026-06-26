31 Mart 2025'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde konser verdiği sırada geçirdiği kalp krizi sonucu 58 yaşında yaşamını yitiren usta sanatçı Volkan Konak'ın vefatı, Türkiye'yi yasa boğmuştu. Aylar sonra ilk kez konuşan eşi Selma Konak, yaşadığı büyük özlemi ve acıyı duygusal sözlerle anlattı. ''HASTANEDE YÜZÜNÜ AÇTIRDIM'' Eşini son kez hastanede görmek istediğini anlatan Selma Konak, tabutun üzerindeki ismi gördüğü an yaşadığı acıyı şu sözlerle dile getirdi: "Hastanede açtırdım. 'Ben yüzünü görmek istiyorum' dedim. Çok kötüydü. Tabutun üzerinde Volkan Konak yazıyordu. Bu sefer bağırmaya başladım. 'Senin ismin buraya mı yazılacaktı? Senin ismin billboardlara yazılan Volkan Konak, buraya tahtanın üzerine mi yazılacaktı?' dedim.'' ''HALA ATLETİYLE UYUYORUM'' Eşine duyduğu özlemin ilk günkü gibi sürdüğünü ifade eden Selma Konak, sözleriyle izleyenleri duygulandırdı. "Ben hâlâ atletiyle uyurum. Yıkamadım, yastığımın altına koyar yatarım. Aramızdaki bağ çok güçlüydü, hâlâ iletişimimiz kopmadı. Rüyamda Volkan'ın cenazesini gördüm..." diyen Konak, yaşadığı kaybın ardından hayatının tamamen değiştiğini anlattı. Selma Konak'ın duygu dolu açıklamaları kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, çok sayıda kullanıcı taziye ve destek mesajları paylaştı.

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