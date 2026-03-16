33 yıllık eşini geçen sene sahnede geçirdiği kalp krizi sonucu kaybeden Selma Konak'tan duygulandıran paylaşım geldi. Konak, Instagram hesabında yayımladığı son videoda, Volkan Konak ve çocuklarıyla birlikte kutladıkları son doğum gününden görüntülere yer verdi. Paylaştığı not ise yürek burktu:

''AŞKIMIZ BANA EMANET''

Doğum gününde video paylaşan Selma Konak, “Geçen sene bugün böyle kutlamıştık doğum günümü. 14 gün sonra tamamen sensiz kalacağımı bilmeden! Gittiğin yer ışık olsun bir tanem, aşkımız bana emanet.” ifadelerini kullandı.

''GÖKYÜZÜ SANA, KALBİN BANA EMANET''

Selma Konak, eşini doğum günlerinde de unutmadığını daha önce yaptığı başka bir paylaşımda göstermişti. Volkan Konak’ın şiir okuduğu videoyu yayınlayan Konak, duygularını şöyle dile getirmişti:

“Sorma bana ne kadar seviyorsun diye! O kadar işte! Tavanı kadar sokağın, dibi kadar cehennemin… Gökyüzü sana, kalbin bana emanet Volkan’ım. Doğum günün kutlu olsun.”

Selma Konak’ın paylaşımları, hem sanatçının hayranlarını hem de takipçilerini derinden etkiledi ve sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü.