Volkan Konak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) bir otelde verdiği konser sırasında sahnede fenalaştı, hastaneye kaldırılan sanatçı hayatını kaybetti.

Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekimliği'nden yapılan yazılı açıklamada, dün saat 23.23 sıralarında gelen ihbarlar üzerine 112 acil sağlık ekibinin Volkan Konak'ın konser verdiği otele hızla intikal ettiği, Konak'a ilk tıbbi müdahalenin alanda bulunan doktorlar ve daha sonra 112 ekibi tarafından yapıldığı belirtildi.

HASTANEDE 25 DAKİKA MÜDAHALE EDİLDİ AMA...

Açıklamada, Volkan Konak'ın alandan entübe edilerek hastaneye sevk edildiğine işaret edilerek şu ifadelere yer verildi:

"Sanatçı 00.17’de hastanemize 'Ex duhul' olarak giriş yapmış ve vakit kaybetmeden CPR (Temel Yaşam Desteği) odasına alınmıştır. Burada anestezi uzmanı, acil servis hekimleri, iç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanlarından oluşan bir ekip tarafından 25 dakika süreyle ileri yaşam desteği uygulanmıştır. Ancak yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen yanıt alınamamıştır."

"Sanatçı Volkan Konak, tüm tıbbi çabalara rağmen, geçirmiş olduğu klinik süreç göz önünde bulundurularak, saat 00.42'de hayatını kaybetmiş (Ex kabul edilmiş) ve CPR’a son verilmiştir."

OTOPSİ YAPILACAK

Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Türkiye'ye gönderilecek olan Konak, çarşamba günü Trabzon'un Maçka ilçesinde babasının yanına defnedilecek.

"YARDIM ETTİĞİN GENÇ DOKTOR OLDU"

Öte yandan sahnede ilk müdahaleyi yapan doktorlardan biri olan Ahmet Görkem Yasak, Instagram hesabından Volkan Konak ile anısını paylaştı.

Ahmet Görkem Yasak, konserde çektiği videolara şu notları düştü:

"Yarım saat sonra sana kalp masajı yapacağımızı bilmeden dinledik seni. Yaptığımız her şeye rağmen seni kurtaramadık. Keşke böyle erken olmasaydı..."

"20 sene önceydi... Kaldığımız öğrenci yurduna gelip 'Gençler bir şeye ihtiyacınız olduğunda beni direkt arayın' diye telefonunu vermiştin. Yardımcı olduğun o genç büyüdü, doktor oldu; son anlarında seni kurtarmaya çalıştı. Güle güle Kuzeyin oğlu. Seni hiç unutmayacağız."