Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Kıbrıs'ta sahne alan Volkan Konak, sahnede kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti.
58 yaşındaki usta sanatçının cansız bedeni İstanbul'da kılınan cenaze namazının ardından memleketi Trabzon'a gönderildi ve vasiyeti üzerine ceviz ağacının altına defnedildi.
MEZARINA ATATÜRK SÖZLERİ KONULDU
Volkan Konak'ın mezarı sevenleri tarafından çiçeklerle süslenirken, ünlü sanatçının geçtiğimiz yıllarda Mustafa Kemal Atatürk hakkında söylediği sözler de mezarının başına konuldu.
Atatürkçü kimliği ile bilinen Volkan Konak, geçtiğimiz yıllarda verdiği bir konser sırasında "Sanatımı beğenmeyen insanla ahbaplık ederim; ama vatanımı, yenilmez şövalyemiz Atatürk'ü sevmeyenle ahbaplık etmem." ifadelerini kullanmıştı.