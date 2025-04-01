Kuzeyin oğlu olarak bilinen Volkan Konak, KKTC’de verdiği konser sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Konak'ın ölümü sevenlerini yasa boğarken; Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu, Konak hakkında skandal ifadeler kullandı.

Mehmetalioğlu Konak için, "Sahnede gebermiş. Şimdi bize soracaklar; nasıl bilirdiniz? Cevabımız bu. Böyle bilirdik. Bizim için içen bizim için yanar da elbet" dedi.

SOSYAL MEDYA LİNCİ

Sosyal medyada ayrıca Konak'ı 30 Mart tarihli "Şeker Bayramı" paylaşımıyla birlikte linç etmeye ve hedef göstermeye başladılar.

Konak'ın "Şeker Bayramı" ifadeleri hedef alınırken sevenleri de Konak'a sahip çıktı.

Konak'ın sosyal medyada hedef gösterilmesi üzerine paylaşımı yorumlara kapatıldı.

Türkiye ünlü sanatçıya ağlarken bazı sosyal medya kullanıcıları Konak’ı bu mesaj üzerinden eleştirdi.

CUMHUR'DA VOLKAN KONAK ÇATLAĞI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, KKTC'de verdiği konser sırasında rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Volkan Konak için sosyal medyada bir taziye mesajı paylaştı.

Bahçeli, sosyal medyada platformu X'ten yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Merhum Volkan Konak söylediği şarkılarında duygu dünyamızda kah Karadeniz gibi coşkun, kah Ayder gibi derin bir his uyandıran ezgileri işlemeyi başarmış, kendisine has üslubuyla Türk müziğinde büyük ve kıymetli bir ekol oluşturmuştur.

Eser ve yorumlarıyla icra ettiği sanatı vesileyle milletimiz nazarında müstesna bir konuma ulaşmış olan Trabzon’un kıymetli evladı Volkan Konak’a Cenabı Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

Konak için Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ise herhangi bir paylaşımda bulunmaması ise dikkat çekti.

BAKANLIK PAYLAŞIM YAPTI, ERSOY SESSİZ

Kültür ve Turzim Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından, "Türk müziğine sesi ve yorumuyla unutulmaz katkılar sunan, Karadeniz’in sevilen sanatçısı Volkan Konak’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Yüreklere dokunan eserleriyle hafızalarımızda yaşayacak olan Konak’a Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz" paylaşımına yer verilirken; Bakan Ersoy ise sessizliğini korudu.

İMAMOĞLU'NDAN VEDA

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan görevden alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yakın dostu Volkan Konak'ın ölümünün ardından "Güle güle can dostum" dedi.