Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) İskele kentindeki konserde sahnede fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren şarkıcı Volkan Konak'ın cenaze namazı dün İstanbul Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde kılınmıştı.



Ünlü oyuncunun naaşının bugün memleketi Trabzon'a defnedileceği belirtilirken, 58 yaşında hayata gözlerini yuman Konak'ın geçtiğimiz aylarda verdiği vasiyeti ortaya çıktı.

BİRKAÇ AY ÖNCE VASİYETİNİ PAYLAŞMIŞTI

Güney Mahallesi Muhtarı Oktay Koçhan, Volkan Konak’ın geçtiğimiz aylarda mezara gelerek vasiyetini verdiğini belirterek; "2-3 ay önce geldi. Gece saat 2’lerde beni çağırdılar. Ablası, eşi, kuzeniyle beraber mezara gittik. Orada babasının mezarına yattı, şarkı söyledi ve ağladı. 'Beni ceviz ağacının altına gömün' dedi. 'Vasiyetimdir, beni buraya gömün' dedi. Ben de 'Volkan ağabey sırayla gidiyor, olmaz, uzak kalıyor' dedim. 'Ben hesapladım, benim öleceğim zaman buraya geliyor' dedi. Onu söyledikten sonra kimse ölmedi. Böyle olunca ablası, eşi ve kuzeni ile mezar yerini belirledik. Ceviz ağacının altında oturduğumuz bank vardı, orayı açtık. Babasının mezarına yatıp şarkılar söylemişti. Gün ağarana kadar oradaydık" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 3 ay önce memleketine gelerek babasının mezarını ziyaret eden Volkan Konak'ın babasının mezarında sabaha kadar şarkı söyleyerek ağladığı ve eşi, ablası ve kuzenine mezarlıktaki bir ceviz ağacının altına gömülmeyi vasiyet ettiği ortaya çıktı.