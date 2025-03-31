Karadeniz müziğinin sembol ismi, 'Kuzeyin oğlu' olarak da tanınan ünlü sanatçı Volkan Konak 58 yaşında hayatını kaybetti.

Kıbrıs'ta verdiği konser sırasında sahnede fenalaşan ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Konak'ın hayatını kaybetmesi sonrası vasiyetinde yer alan sözleri gündem oldu.

Konak vasiyetinde şu sözleri kullanmıştı:

"KÜLLERİMİ KARADENİZ'İMİN ÜSTÜNE SAVURSUNLAR"

“Siz sevenlerime vasiyetimdir, ne olur ben ölünce gömmesinler beni toprağa. Yaksınlar benim tüm bedenimi. Ve bir kutuya koyup Karadeniz’imin üstüne bir helikopterle savursunlar tüm küllerimi. Özellikle de Trabzon’umun üstüne.”

Bayram günü vefat haberi gelen Volkan Konak'ın daha önce katıldığı bir televizyon programında Mesut Yar'a yaptığı açıklamalar ise yürekleri dağladı.

Konak şunları söylemişti:

"BAYRAMDA ÖLENLERE ÇOK ÜZÜLÜYORUM"

“Ölüm bile güzel olmalıdır. Oysa şu soba zehirlenmesinden ölenlere çok üzülüyorum. Bayramda ölümlere çok üzülüyorum. Ölüm bile güzel olmalı"