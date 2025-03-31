Usta sanatçı Volkan Konak'tan hayranlarını endişelendiren haber.
KıbrısPostası'nda yer alan habere göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) konser veren ünlü sanatçı sahnede aniden rahatsızlandı.
Sahnede fenalaşarak baygınlık geçiren Volkan Konak’a ilk müdahale konser alanında yapıldı.
Ardından ambulansla Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan sanatçının sağlık durumuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Konak’ın sahnede rahatsızlanmasıyla birlikte konser yarıda kesilirken, hayranları büyük endişe yaşadı.