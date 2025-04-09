Usta şarkıcı Volkan Konak, bayramın ilk günü sahne aldığı Kıbrıs’ta konser sırasında fenalaşarak, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu, sosyal medya hesabından yaşamını yitiren sanatçı Konak için "Sahnede gebermiş. Şimdi bize soracaklar; nasıl bilirdiniz? Cevabımız bu. Böyle bilirdik. Bizim için içen bizim için yanar da elbet" ifadelerini kullandı.

Mehmetalioğlu, paylaşımına gelen tepkiler üzerine de "Din, devlet, diyanet ve kutsallarımıza düşman herkese vermiş olduğum rahatsızlıktan dolayı Rabbime şükrediyorum" diye açıklama yaptı.

Kamuoyunun tepkisinin ardından Diyanet İşleri Başkanlığı, Mehmetalioğlu hakkında soruşturma başlattı.

Başkanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

-Son günlerde kamuoyunda yer alan ve İstanbul Çatalca İlçe Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu’nun bazı sosyal medya paylaşımlarına ilişkin iddiaları içeren haberler üzerine Başkanlığımız tarafından konuyla ilgili olarak soruşturma başlatılmıştır.

BAŞSAVCILIK DA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ekonomim'de yer alan habere göre, Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığı da Müftü Mehmetalioğlu ile ilgili soruşturma başlattı

Soruşturma kapsamında Mehmetalioğlu'nun telefonuna el konuldu.