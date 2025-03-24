İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun önce diplomasının iptal edilmesi ardından 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanmasına milyonlarca vatandaş sokağa çıkarak tepki gösterdi.

İmamoğlu'na sanatçı arkadaşı Volkan Konak'tan da destek geldi.

Konak, İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından paylaştığı mesajda, "Ekrem Başkan’a siyasette faul yapanlar utansın" ifadelerini kullandı.

İşte Konak'ın İmamoğlu için kaleme aldığı duygusal mesajı:

“Sevgili Ekrem İmamoğlu Dostum,

futbol oynarken bile hep kaleci oldu, neden mi?

Takım arkadaşlarına arkasını dönmemek için.

Hayat boyu centilmenliğinden ve asaletinden ödün vermedi.

Ekrem Başkan’a siyasette faul yapanlar utansın.

Benim için her zaman çok kıymetli bir dostum olarak kalacaktır ve her zaman yanında olacağım.”