Sanatçı Volkan Konak, bayram programı kapsamında önceki akşam sahne aldığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) İskele kentindeki bir otelde konser sırasında aniden rahatsızlandı. Sahnede kalp masajı yapılan sanatçı, Gazi Mağusa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. 00.17'de hayatını kaybetmiş olarak hastaneye giriş yaptığı belirtilen Konak'a, uzman doktorlardan oluşan bir ekip tarafından 25 dakika süreyle ileri yaşam desteği uygulandı. Ancak tüm müdahalelere rağmen yanıt alınamayınca saat 00.42'de sanatçının hayatını kaybettiği açıklandı.

Volkan Konak'a sahnede ilk müdahaleyi tıp fakültesinde öğrenciyken destek olduğu Dr. Ahmet Görkem Yasak'ın yaptığı ortaya çıktı. Dr. Yasak sosyal medyada, "20 sene önceydi. Kaldığımız öğrenci yurduna gelip 'Gençler bir ihtiyacınız olduğunda beni arayın' diye telefonunu vermiştin. Yardımcı olduğun o genç büyüdü, doktor oldu. Son anlarında seni kurtarmaya çalıştı. 'Mağusa Limanı' türküsünü en güzel sen söylüyordun. Mağusa'da aramızdan ayrılman hiç olmadı. Güle güle kuzeyin oğlu" diye yazdı.

VASİYETİYLE İLGİLİ GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

58 yaşındaki Konak'ın vefatının ardından yıllar önce söylediği şu sözler gündem oldu:

"Siz sevenlerime vasiyetimdir, ne olur ben ölünce gömmesinler beni toprağa. Yaksınlar benim tüm bedenimi. Ve bir kutuya koyup Karadeniz'imin üstüne bir helikopterle savursunlar tüm küllerimi. Özellikle de Trabzon'umun üstüne."

Sosyal medyada vasiyet tartışmaları yaşanırken, Volkan Konak'ın daha önce bu konuyla ilgili yaptığı iki açıklama ortaya çıktı.

Konak yaptığı bir açıklamada, sahnedeki söylemlerinin bir vasiyet olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirtmiş:

"Vasiyet yok. Bir vasiyet yapacaksam da aileme yaparım. Gazino müşterisine yapmam. Oradaki bir sahne şovudur. Oradaki sözler ciddiye alınmasın. İnsanlar ya hiç konsere gitmemiş, ya tiyatro izlememiş ya da sahne şovu görmemiş. Birebir röportajda söylediklerimiz bizi bağlar. Sahnede söylediklerimiz şovdur."

Konak, 24 Şubat 2020'de de "Başka konu mu yok ya? Evet ben seviyorum Trabzon'u, Karadenizliyim. Benim yerim belli. Maçka Konakoğlu mezarlığı, babamın yanında yatacağım" demişti

MEMLEKETİ TRABZON'DA DEFNEDİLECEK

olkan Konak'ın cenazesi ise bugün Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde öğle vakti kılınacak namazın ardından memleketi Trabzon Maçka'ya götürülecek. Yarın da aile kabristanında babasının yanına defnedilecek.