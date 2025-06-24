Konya’nın Karapınar ilçesinde, bir zamanlar volkanik bir patlamayla oluşan Acıgöl, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgi odağı haline geldi. Bölge, doğal yapısıyla dikkat çekerken, ziyaretçilere sunduğu olanaklarla da ön plana çıkıyor.

Acıgöl’ün yüzeyine kurulan özel yüzme havuzu ve çevresinde oluşturulan dinlenme alanları, sıcak yaz günlerinde serinlemek isteyen misafirlere rahat bir nefes aldırıyor. Gölün ferahlatıcı etkisi ve doğal ortamıyla birleşen bu olanaklar, hem eğlenceli hem de huzurlu bir deneyim sunuyor.

DOĞAYLA İÇ İÇE BİR KAÇIŞ NOKTASI

Karacadağ’ın güneydoğu yamacında konumlanan Acıgöl, sadece serinlemek isteyenleri değil, aynı zamanda doğayla baş başa kalmak isteyen gezginleri de cezbediyor. Eşsiz manzarası, doğal yapısı ve çevresindeki volkanik oluşumlarla birlikte bölge, doğa tutkunları için keşfedilmesi gereken bir rota olarak öne çıkıyor.