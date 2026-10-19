Volkswagen yönetiminin, dünya genelindeki 660 bin çalışanının maaşlarını 2030 yılına kadar dondurmayı değerlendirdiği öne sürüldü. İşçilik maliyetlerini azaltmayı amaçlayan planın, şirketin yeniden yapılanma süreci kapsamında gündeme geldiği bildirildi.

Alman Süddeutsche Zeitung gazetesinde şirket içi belgelerle beraber yer alan bu bilgi Volkswagen'de tüm dengeleri değiştirdi . Volkswagen Küresel Çalışma Konseyi de yönetimin söz konusu planına ilişkin iç bilgilere ulaştığını doğruladı.

REEL GELİRDE YÜZDE 10 KAYIP YAŞANABİLİR

Habere göre ücretlerin 2030'a kadar artırılmaması, enflasyonun etkisiyle çalışanların reel gelirlerinde yaklaşık yüzde 10 kayba yol açabilir.

Dördüncü çeyrekten itibaren uygulanması öngörülen yeni küresel yönetim yönergelerinin; değişken ücretler, özel ödemeler, yan haklar ve istihdamda kesintileri de kapsadığı belirtildi.

SENDİKADAN TOPLU PAZARLIK VURGUSU

Volkswagen'in işçi temsilcileri, yönetimin yaklaşımını "saçma" olarak nitelendirdi ve planın uygulanmasının gerçekçi olmadığını savundu.

Almanya'nın en büyük metal işçileri sendikası IG Metall ise ücret artışlarının yönetim kurulu kararıyla değil, toplu pazarlık görüşmeleriyle belirleneceğini vurguladı.

ŞİRKET SÖZCÜSÜ HABERLERİ SPEKÜLASYON OLARAK NİTELENDİRDİ

Volkswagen sözcüsü, maaşların dondurulacağı yönündeki haberleri spekülasyon olarak değerlendirerek yorum yapmaktan kaçındı. İşçilik maliyetlerine ilişkin önerilerin bu hafta gerçekleştirilecek yeni müzakere turunda ele alınacağını belirtti.

CEO Oliver Blume liderliğinde yürütülen kapsamlı yeniden yapılanma süreci, son aylarda yönetim ile çalışan temsilcileri arasındaki gerilimi artırmıştı.