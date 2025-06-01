Otomobil üretmesiyle tanınan bir marka, şimdi market raflarında sosisleriyle boy gösterecek. Alman otomotiv devi Volkswagen, direksiyon başından mutfak tezgâhına geçiyor. Maddi darboğazla mücadele eden şirket, yıllardır fabrika kültürünün bir parçası olan Currywurst sosislerini artık Almanya genelinde satışa sunma kararı aldı. Üstelik bu sosisler, bazı yıllarda otomobil satışlarını bile geride bırakıyor.

SOSİS MACERASI 1973’E UZANIYOR

Volkswagen’in sosis üretimi aslında yeni bir girişim değil. Şirket, 1973 yılında Almanya’nın Wolfsburg kentindeki fabrikasında çalışanlarına yemek olarak sosis üretmeye başladı. “Currywurst” adı verilen bu özel tarif, kısa sürede büyük ilgi gördü ve zamanla markanın kültürel sembollerinden biri haline geldi.

Yıllar içinde sadece çalışanlara değil, Volkswagen’in sponsor olduğu etkinliklerde ve bazı yerel süpermarketlerde de satışa sunulan Currywurst sosisleri, şimdi ülke genelindeki tüm zincir mağazalarda yer almaya hazırlanıyor.

MİKRODALGAYA HAZIR, ÖZEL PAKETLİ ÜRÜNLER GELİYOR

Autocar tarafından paylaşılan bilgilere göre, sosisler mikrodalgada ısıtılmaya uygun şekilde özel olarak paketlenecek. İlk etapta Almanya’nın kuzey ve doğu bölgelerinde raflara çıkacak olan ürünler için ülke çapında bir lansman planlanıyor. Sosislerin domuz etinden üretildiği, geleneksel tarife sadık kalındığı belirtiliyor.

SATIŞLARI OTOMOBİLLERİ GERİDE BIRAKTI

2024 yılı verileri, bu sıra dışı ürünün ne denli ciddi bir satış potansiyeline sahip olduğunu gözler önüne seriyor. Volkswagen, geçtiğimiz yıl 5,2 milyon adet otomobil ve hafif ticari araç satışı gerçekleştirdi. Aynı dönemde satılan Currywurst sosis miktarı ise 8,6 milyon adede ulaştı. Grup genelinde toplam araç satışı 9 milyon seviyesinde kalırken, sosis satışlarının başarısı dikkat çekti.