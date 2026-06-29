Volkswagen'in, maliyetleri düşürmeye ve rekabet gücünü artırmaya dair daha geniş kapsamlı planının bir parçası olarak otomotiv tedarikçisi Bosch ile yürüttüğü otonom sürüş ortaklığını sona erdirmeyi planladığı aktarıldı.

Bild gazetesi, pazar günü yayımladığı haberde çok sayıda kaynağa dayandırdığı bu iddiayı aktardı.

Bosch ile ortaklık, 2022'de Volkswagen'in yazılım birimi Cariad ile beraber Volkswagen markaları için sürücü destek sistemleri ve otonom sürüş yazılımları geliştirmek için başlatılmıştı.

Volkswagen sözcüsü, konuyla ilgili soruları Cariad'a yönlendirdi.

Bosch ile Cariad ise ortak bir açıklama yaparak piyasa söylentileri hakkında yorum yapmadıklarını söyledi. Yapılan açıklamada, iki şirketin uzun yıllardır yakın iş birliği içinde çalıştığı ve otomatik sürüş sistemlerini dünya genelinde kitlesel pazara sunmayı hedeflediği aktarıldı.

MEVCUT PİYASA KOŞULLARI DEĞERLENDİRİLİYOR

Yapılan açıklamada, "Geliştirme ortaklıklarımızı düzenli olarak gözden geçiriyor ve bunların stratejik ve teknolojik hedeflerimiz ile mevcut piyasa koşullarıyla uyumlu olup olmadığını sürekli değerlendiriyoruz" açıklamasında bulunulurken, iş ortaklarıyla yürütülen gizli görüşmelere yönelik yorum yapılmayacağı vurgulandı.

Bild gazetesi, şirket içi kaynaklara dayandırdığı haberinde, projeye yaklaşık 1,5 milyar euro (1,71 milyar dolar) yatırım yapılmasına rağmen hedeflerin yakalanamadığını yazdı. Haberde, şirket içi değerlendirmelerde geliştirilen teknolojinin henüz rekabetçi bulunmadığı ifade edildi.

Gazeteye göre Bosch ile ortaklık, sözleşme hükümleri doğrultusunda sona erdirilecek ve nihai fesih işlemi pazartesi gününden önce gerçekleşmeyecek.

Haberde, Volkswagen'in bu sistemlere yönelik donanım ve yazılımı yeni bir iş ortağından tedarik etmeyi planladığı, yeni ortağın belirlenme sürecinin sürdüğü ve sözleşmenin eylül ayına kadar imzalanmasının hedeflendiği belirtildi.

Bild'in haberi, sıkıntılı bir dönemden geçen otomotiv devinin Almanya'daki dört fabrikasını kapatmayı değerlendirdiği ve işten çıkarmaları 100 bine kadar çıkarabileceğine ilişkin cuma günü yayımlanan haberlerin ardından geldi.