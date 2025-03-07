Alman otomotiv devi Volkswagen, motor kapağının gevşeme riskiyle karşı karşıya kalması nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'nde 177 bin 493 adet crossover SUV modelini geri çağırma kararı aldı.
Geri çağırma kararı, ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından Cuma günü kamuoyuna duyuruldu.
MOTOR KAPAĞININ GEVŞEMESİ YANGIN RİSKİ TAŞIYOR
Volkswagen'in geri çağırdığı araçlar, 2024 ve 2025 model yıllarına ait bazı Atlas ve Atlas Cross Sport crossover SUV modellerini kapsıyor.Yetkililer, motor kapağının doğru şekilde takılmaması durumunda gevşeyebileceğini ve bu durumun, sıcak motor yüzeyleriyle temasa girerek yangın riski yaratabileceğini belirtiyor.
ÜCRETSİZ ONARILACAK
Volkswagen, bu durumu önlemek için araç sahiplerine ücretsiz servis hizmeti sunacak. Bayiler, motor kapağını güvenli bir şekilde yerine takarak sorunu giderecekler.
Araç sahiplerinin, motor kapağındaki olası gevşemeye karşı dikkatli olmaları ve en kısa sürede servise başvurmaları öneriliyor.