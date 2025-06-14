Mindt, direksiyondaki fiziksel düğmelerin, dokunsal geri bildirim eksikliği nedeniyle sıklıkla eleştirilen önceki dokunmatik yüzeylerin yerini alacağını vurguladı. Mindt, "Artık tahmin yok geri bildirim ortada, gerçek ve insanlar onu seviyor. Dürüst olmak gerekirse bu bir araba. Bu bir telefon değil," dedi.

Volkswagen'in kararı, müşteri geri bildirimlerine ve yeni güvenlik standartlarına bir yanıttır. 2026'dan itibaren Avrupa düzenlemeleri, sürücünün bakmadan çalıştırabileceği fiziksel kontrollere sahip temel araç işlevlerini gerektirecektir.

VOLKSWAGEN'IN BÜTÜN MODELLERİNDE OLACAK

Yeni kontrollere sahip ilk model, önümüzdeki yıl yaklaşık 25.000 avro fiyat etiketiyle piyasaya sürülmesi beklenen ID.2all olacak.

Volkswagen bu adımıyla hem eleştirilere yanıt veriyor hem de araçlarının kullanıcı konforunu ve güvenliğini artırmaya çalışıyor.

TÜM GRUPLARIN KARLARI SERT DÜŞTÜ

Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in net kârı , birinci çeyrekte yıllık bazda %40,6 düşerek 2,19 milyar avroya geriledi. Otomobil üreticisi Škoda Auto'yu da bünyesinde barındıran şirket, bunu bugün bir basın bülteninde bildirdi. Ancak, çeyreklik satışlar yıllık bazda %2,8 artarak neredeyse 77,6 milyar avroya ulaştı.

Volkswagen, bu yıl satışların bir bütün olarak yüzde 5'e kadar artmasını bekliyor. Grubun üç aylık satışları bir önceki yıla göre yüzde 0,9 artarak 2,1 milyon araca ulaştı.

"Volkswagen Grubu, beklendiği gibi yılın karışık bir başlangıcını yaptı," dedi Grup Finans Direktörü Arno Antlitz. Grubun kârlılığının elektrikli araç satışlarındaki artıştan olumsuz etkilendiğini söyledi.

Çeyrekteki işletme karı, bir önceki yıla göre neredeyse %37 düşerek 2,87 milyar avroya geriledi. Grup ayrıca bugün Škoda Auto'nun işletme karını yaklaşık %2 artırarak 546 milyon avroya çıkardığını duyurdu.