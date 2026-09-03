Alman ekonomi dergisi WirtschaftsWoche’nin (WiWo) aktardığı habere göre Volkswagen yönetim kurulu, Almanya sınırları içerisinde yer alan dört üretim tesisinde üretimin 2031 ile 2034 yılları arasında kademeli olarak durdurulmasını teklif etmeye hazırlanıyor.

KADEMELİ KAPANIŞ TAKVİMİ

WirtschaftsWoche’nin bir denetim kurulu belgesine dayandırdığı habere göre; Emden ve Zwickau fabrikalarında üretimin 2031 yılında sonlandırılması öngörülüyor. Kapanış takviminde bu iki tesisi 2032 yılında Hanover, 2034 yılında ise son olarak Neckarsulm fabrikası takip edecek.

VOLKSWAGEN'DEN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan bir Volkswagen sözcüsü, şirketin ilkesel olarak denetim kurulu belgelerinin içeriği hakkında yorum yapmadığını ifade etti.