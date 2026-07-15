Volkswagen Grubu, önümüzdeki birkaç yıl içinde dünya genelindeki model yelpazesini yüzde 50 oranında azaltmayı hedefleyen oldukça radikal bir plan açıkladı.

MODELLERDE SADELEŞMEYE GİDİYOR

Şirketin yalnızca "en cazip pazar segmentlerine" odaklanmasını öngören bu plan, düşen kâr oranlarının önüne geçmek amacıyla 2030 yılına kadar uygulanacak olan "kapsamlı bir önlem paketinin" parçası olarak duyuruldu. Son dönemde otomotiv sektöründe sıkça konuşulan fabrika kapatma ve işten çıkarma iddialarına ise grubun son resmi açıklamasında doğrudan değinilmedi.

Gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Volkswagen Grubu CEO'su Oliver Blume, şu ifadeleri kullandı:

"Hedefimiz net 2030 yılına kadar Volkswagen Grubu'nu ikonik markaları, ilham veren ürünleri, öncü teknolojileri, güçlü finansal sonuçları, güvenilir sermaye piyasası performansı ve hayata geçirdiğimiz takım ruhuyla dünyanın en cazip otomotiv şirketi haline getireceğiz."

Gelecek planıyla birlikte dönüşümün bir sonraki aşamasına kendi kaynaklarıyla geçtiklerini belirten Blume, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Volkswagen Grubu'nu daha hızlı, daha dayanıklı ve daha rekabetçi hale getiriyoruz. Bunu; karmaşıklığı azaltarak, odaklanmış teknolojiler geliştirerek, ürün, Ar-Ge ve üretimi bölgesel pazarlarla daha güçlü şekilde uyumlu hale getirerek, kapasite fazlasını eriterek, sadeleştirilmiş bir iştirak portföyü ve çok daha yalın yapılar oluşturarak başaracağız. Bu sayede, giderek zorlaşan pazar koşullarında bile sürdürülebilir başarının zeminini hazırlıyoruz."

DONANIM SEÇENEKLERİ YÜZDE 75 AZALIYOR

Grup bünyesindeki model sayısını yarıya indirmekle kalmayacak olan üretici, her bir araç için sunulan opsiyon ve donanım çeşitliliğini de yüzde 75'e varan oranda azaltacak. Ayrıca, "grup genelinde sinerji" yaratılması amacıyla platform ve yazılım paylaşımları çok daha yaygın hale getirilecek. Bu büyük sadeleşme operasyonunun sadece Volkswagen markasını değil Audi, Skoda, Seat, Cupra, Porsche, Lamborghini ve Bentley gibi grubun tüm alt markalarını doğrudan etkileyeceğini belirtmek gerekiyor.

ÜRETİM HEDEFLERİ DÜŞÜRÜLDÜ

Karar alma süreçlerini hızlandırmak amacıyla yönetim kademelerinde daha "yalın yönetim yapıları" kurulması planlanırken, grubun yıllık araç üretim kapasitesi hedefi de düşürülüyor. Pandemi öncesinde yıllık 12 milyon adet olarak belirlenen üretim hedefi, yeni planlama doğrultusunda yıllık 9 milyon seviyesine çekildi.

Hangi modellerin üretim bandına veda edeceği henüz resmi olarak açıklanmadı.