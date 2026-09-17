Otomotiv devi Volkswagen, 75 yıllık köklü İspanyol otomobil markası Seat'ı kapatıyor. Şirket, Çinli rakiplerin yükselişi ve maliyet baskısı nedeniyle yatırımlarını en güçlü markalarına yönlendirme kararı aldı.

Seat'ın kapanışı, küresel otomotiv sektöründe uzun süredir beklenen büyük konsolidasyonun ilk adımı olarak görülüyor.

1950'DEN BERİ SÜREN BİR DEVİR SONA ERİYOR

Seat, 1950'de İspanya'daki diktatörlük döneminde devlet şirketi olarak kurulmuş, 1986'da Volkswagen tarafından satın alınmıştı. Ancak marka, 2020'den bu yana yeni bir model çıkarmadı.

Yeni modellerin hayatta kalma için kritik olduğu otomotiv sektöründe bu uzun sessizlik, Seat'ın 2025'te Volkswagen'in küresel teslimatlarının yüzde 3'ünden azını oluşturmasına neden oldu.

YATIRIMLAR CUPRA'YA YÖNELİYOR

2018'de kurulan kardeş marka Cupra ise elektrikli araç yatırımlarıyla geçen yıl satışlarda ilk kez Seat'ı geride bıraktı.

Volkswagen yöneticileri, Seat için elektrikli araç yatırımının "karlı olmadığını" açıkça belirtti. Görüşmelere yakın kaynaklara göre, grup iki farklı marka adını korumak istemiyor ve tüm yatırımı Cupra'ya kaydırmayı planlıyor. İçten yanmalı Seat modelleri ise zamanla rafa kaldırılacak.

KÜRESEL REKABET BASKISI ARTIYOR

Volkswagen'in bu kararı, yalnızca şirket içi bir tercih değil; ağır makroekonomik baskıların sonucu. Çin pazarında yerli üreticiler hızla pazar payı kazanırken, Alman devinin satışları bu dev pazarda ivme kaybetti. Ayrıca elektrikli araç teknolojisine geçişin getirdiği devasa yatırım maliyetleri ve pandemi sonrası zayıf talep, sektörü zorluyor.

Avrupa'da 2025'te yeni otomobil satışları 13,3 milyon araçla 2019 seviyelerinin yaklaşık 2 milyon gerisinde kaldı.

ÇİN REKABETİ ACIMASIZ

BYD, SAIC Motor ve Geely gibi Çinli üreticiler, fiyat rekabetiyle yerleşik markaların hakimiyetini aşındırıyor. Volkswagen yalnız değil; Stellantis 14 markasından sadece dördüne yatırım yaparken, Nissan ve Jaguar Land Rover da yeniden yapılanma sürecinde.

SEKTÖRDE "DOĞAL SEÇİM" BAŞLIYOR

Otomotiv analistleri, sektörün "en güçlü olanın hayatta kalacağı" bir doğal seçilim sürecine girdiğini belirtiyor. Bu durum yalnızca Avrupalı markaları değil, Çinli üreticileri de kapsıyor.

Danışmanlık şirketi AlixPartners'ın raporuna göre, Çin'deki 129 elektrikli araç markasından yalnızca 15'i 2030'a kadar ayakta kalabilecek.

AutoForecast Solutions Başkan Yardımcısı Sam Fiorani, "Bu, küresel bir yeniden düzenleme. Uzun vadede hem daha az eski oyuncu hem de daha az Çinli marka kalacak" dedi.

Otomotiv endüstrisinde 2010'ların başında Ford'un Mercury'yi, General Motors'un ise Saturn ve Pontiac'ı kapatması, Saab'ın da iflas etmesinden sonra ilk kez bu kadar köklü bir marka kapanıyor.