Volkswagen, elektrikli hatchback segmentindeki iddialı temsilcisi ID.3’ü kapsamlı bir değişimden geçirerek "ID.3 Neo" adıyla yeniden sahneye çıkarıyor. Nisan ayı ortasında gerçekleştirilecek dünya lansmanıyla tanıtılması beklenen yeni model, yalnızca isim değişikliğiyle kalmayıp yazılım ve donanım tarafındaki yenilikleriyle de markanın elektrikli geleceğinde kritik bir köprü görevi üstleniyor.

Bu güncelleme, modelin pazardaki rekabet gücünü tazelemeyi hedeflerken, uzun vadede yerini alması beklenen tamamen elektrikli "ID. Golf" öncesindeki en önemli hamle olarak değerlendiriliyor.

Tasarım cephesinde radikal bir kabuk değişiminden ziyade, modern dokunuşlarla rafine edilmiş bir görünüm tercih eden Volkswagen, aracın karakteristik hatlarını koruyor.

Yayınlanan resmi çizimlere göre, ön bölümde farları birbirine bağlayan ince ızgara şeridi daha bütünleşik ve teknolojik bir yüz oluştururken, sadeleştirilen tampon hava girişleri aracın aerodinamik duruşunu destekliyor.

KULLANICI DENEYİMİNİ ÜST SEVİYEYE TAŞIYACAK

Yan profildeki oranlar korunurken, arka tarafta yenilenen LED stop grafikleri ve bagaj kapağındaki kontrast renklerin yerini alan gövde rengi detaylar, ID.3 Neo’nun daha olgun ve temiz bir silüet kazanmasını sağlıyor. Yeni jant seçenekleri ve dış renk paletiyle zenginleşen model, aynı zamanda kokpitteki fiziksel butonlara dönüş sinyalleri ve güncellenmiş yazılım altyapısıyla kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşımaya hazırlanıyor.