Volkswagen Group, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yarım milyondan fazla aracını, geri görüş kameralarındaki yazılım hatası nedeniyle geri çağırma kararı aldı.

Federal düzenleyiciler tarafından tespit edilen bu hata, kameraların görüntü sağlamasını engelleyerek geri manevra sırasında kaza riskini artırıyor. Geri çağırma kararı, modern araçlarda standart hale gelen yazılım tabanlı güvenlik sistemlerine dair endişeleri de beraberinde getirdi.

SADECE VOLKSWAGEN İLE SINIRLI KALMADI

Federal düzenleyicilerin tespit ettiği yazılım hatası, Volkswagen ve Audi markalarına ait 356 bin 649 aracı kapsıyor. Bu kusur, geri vitese takıldığında kamera görüntüsünün ekrana gelmesini engelleyerek federal güvenlik standartlarını ihlal ediyor.

ABD yasalarına göre, ağırlığı 4,5 tondan az olan tüm hafif araç modellerinin geri manevralarda güvenilir bir kamera görüntüsü sağlaması zorunlu tutuluyor.

170 BİNDEN FAZLA PORSCHE DE GERİ ÇAĞRILDI

Volkswagen Group bünyesindeki Porsche de benzer bir kamera yazılımı sorunu nedeniyle yaklaşık 173 bin 538 aracını kapsayan ayrı bir duyuru yayımladı.

Bu durum, grubun farklı markaları arasında yayılan daha geniş bir yazılım problemi olduğuna işaret ediyor. Sorundan etkilenen araçlar, 2019 ile 2026 yılları arasında üretilen belirli modellerden oluşuyor.

Cnet'in haberine göre; araç sahiplerinin bu süreçte Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'nden (NHTSA) resmi bir geri çağırma bildirimi alması bekleniyor.

GÜNCELLEME ÜCRETSİZ SUNULACAK

Bayiler, çözüm hazır olduğunda ve bildirimler sahiplerine ulaştığında sorunu düzeltmek için ücretsiz bir yazılım güncellemesi sunacak.

Yetkililer, etkilenen araç sahiplerinin servis randevusu almalarını ve güncelleme yüklenene kadar geri görüş kameralarına güvenmemeleri gerektiğini vurguluyor.