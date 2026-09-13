Porsche, hiperspor araç üreticisi Bugatti Rimac ve Rimac Group bünyesindeki tüm hisselerinin devrini 9 Eylül itibarıyla tamamladı. HOF Capital liderliğindeki konsorsiyuma yapılan satışla yaklaşık 1 milyar euro gelir elde eden Alman üretici, Volkswagen Grubu'nun 1998'den bu yana süregelen Bugatti serüvenine de son noktayı koydu.

Elde ettiği sıcak kaynağı elektrikli Macan, Boxster ve Cayman projeleri ile içten yanmalı motor yatırımlarına aktaracağını açıklayan Zuffenhausen merkezli marka, doğrudan kendi ana faaliyet alanlarına odaklanacak.

Yönetimi büyük oranda Mate Rimac’a devreden Molsheim merkezli Bugatti ise 2029 yılına kadar dolu olan sipariş stoğuyla bağımsız geleceğine güçlü bir başlangıç yapıyor.

28 YILLIK SERÜVEN BİTTİ

Volkswagen Grubu ile Bugatti’nin yolları ilk olarak 1998 yılında kesişti. Dönemin efsanevi ve hırslı CEO’su Ferdinand Piëch, Bugatti isminin haklarını satın alarak markayı lüks segmentteki agresif büyüme stratejisinin merkezine koydu.

Piëch’in mühendislik sınırlarını zorlayan vizyonu, 2000'li yıllara damgasını vuran 1001 beygir gücündeki ikonik Veyron modelini doğurdu. Bu felsefe daha sonra Chiron, Mistral ve son olarak atmosferik V16 hibrit motorlu Tourbillon ile devam etti. 2021 yılında Porsche ve Rimac'ın güçlerini birleştirmesiyle kurulan Bugatti Rimac ortaklığı, içten yanmalı motor mirası ile elektrikli araç teknolojisini başarıyla harmanladı.

Gelen son hisse satışı ile birlikte Porsche, ana faaliyet alanlarına ve yeni nesil ürün gamına odaklanacağını duyurdu. Elektrikli Macan, Boxster ve Cayman projelerinin yanı sıra içten yanmalı motor stratejisini de sürdürmeyi hedefleyen marka, kaynağını yeni yatırımlara aktaracak.

HOF Capital liderliğindeki konsorsiyuma devredilen hisselerin ardından Bugatti Rimac'ın kontrolü büyük oranda Mate Rimac'a geçti. Molsheim merkezli lüks üreticinin 2029 yılına kadar olan tüm sipariş stoğunu doldurmuş olması, yeni döneme oldukça güçlü ve emin adımlarla girdiğini gösteriyor.